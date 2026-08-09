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Hotele na sprzedaż w Anavyssos, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 1 600 m² w Anavyssos, Grecja
Hotel 1 600 m²
Anavyssos, Grecja
Powierzchnia 1 600 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1600 metrów kwadratowych w Attica. Hotel ma jeden poziom. Ws…
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