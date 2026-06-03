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Domy Szeregowe w Amarynthos Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Kallithea, Grecja
Szeregowiec
Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Townhouse na sprzedaż 145 m2 na wyspie Evia. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pierwsze piętr…
$296,788
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Parametry nieruchomości w Amarynthos Municipal Unit, Grecja

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