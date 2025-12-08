Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Amaliada Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Amaliada Municipal Unit, Grecja

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kouroutas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kouroutas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 170 metrów kwadratowych w Peloponezu. Piwnica składa się z jedn…
$314,897
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
