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Dom wolnostojący na sprzedaż w Alexandreia, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Alexandria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Alexandria Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom o powierzchni 78 m kw w Salonikach. Dom składa się z 2 sypialni…
$96,818
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Alexandria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Alexandria Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 350 m kw. W pólnocnej Grecji. Parter składa się z jednej sypial…
$354,213
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Alexandreia, Grecja

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