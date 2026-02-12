Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Agii Theodori
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Agii Theodori, Grecja

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Szeregowiec 3 pokoi w Agii Theodori, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Agii Theodori, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż w Peloponezu maizonette 91 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z sa…
$218,871
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Agii Theodori, Grecja
Szeregowiec
Agii Theodori, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Liczba kondygnacji 1
Miasto 91 m2 na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pier…
$219,797
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się