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Domy nad morzem na sprzedaż w Aegina, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 4 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? dwa domy jednoosobowe o ca? kowitej powierzchni 160 m kw. (80 m kw. + 80 m kw.) …
$285,432
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