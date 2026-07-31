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Domy z garażem na sprzedaż w Aegina, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Oddzielny dom 168 m2 na sprzeda ¿w Livadi z Aeginy. Doskonały dom jednoosobowy zaledwie 200 …
$799,211
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