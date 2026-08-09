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Wille na sprzedaż w Achaia Regional Unit, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Municipality of Patras, Grecja
Willa
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z …
$755,654
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Egira, Grecja
Willa
Egira, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 350 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jed…
$776,944
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Achaia Regional Unit, Grecja

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