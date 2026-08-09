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Domy Szeregowe w Achaia Regional Unit, Grecja

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3 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? maizonette 150 m kw. Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica skł…
$194,817
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Valimi, Grecja
Szeregowiec
Valimi, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż maisonette 65 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skład…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Achaia Regional Unit, Grecja

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