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Dom wolnostojący na sprzedaż w Achaia Regional Unit, Grecja

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Municipality of Aigialeia
7
Municipality of Patras
5
Municipal Unit of Paralia
3
Municipal Unit of Aegio
4
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Dom wolnostojący Usuwać
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17 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Erymanthos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Erymanthos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 271 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 271 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z 3 salo…
$554,933
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 222 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$271,563
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Kalavryta, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kalavryta, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Ugoda Kalavryta Peloponese Kalyvitis oddzielony dom 150 m kw., na działce 1000 m kw., z nieo…
$291,341
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TekceTekce
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 352 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 352 m kw. Western Peloponese. Parter składa się z jednej sypialn…
$3,78M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Peloponezu. Z okien otwiera się wspania…
$566,740
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akrata, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 272 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 272 m2 w Peloponezu. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salonów, …
$661,197
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 60 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$295,177
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 148 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 148 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 s…
$118,071
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Peloponese. Piwnica skł…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Drosato, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter s…
$236,142
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezie. P…
$472,283
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący
Temeni, Grecja
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 191 m kw. Zachodni Peloponez. Istnieją: panele słoneczne do podgrz…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 144 m kw. w zachodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, s…
$767,461
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Akrata, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Akrata, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 98 m kw. Wschodni Peloponez. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, …
$187,733
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Temeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Temeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . …
$439,224
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Egira, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Egira, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 191 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 191 m kw. Peloponese. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$566,740
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych na Zachodnim Peloponezie. D…
$141,685
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Achaia Regional Unit, Grecja

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