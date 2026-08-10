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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Awutu Senya East Municipal District, Ghana

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1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Adwinhuhia, Ghana
Dom 3 pokoi
Adwinhuhia, Ghana
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 600 m²
Częściowo ukończony dom z 3 sypialniami* 2 łazienki* 2 toalety* Przestronny salon* Kuchnia* …
$43,000
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Parametry nieruchomości w Awutu Senya East Municipal District, Ghana

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