Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Verwaltungsverband Hardheim Walldurn
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Verwaltungsverband Hardheim Walldurn, Niemcy

1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w 13, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
13, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 8
Jasny apartament w centrum Marly - gotowy do wejścia! Na sprzedaż jest dobrze utrzymany3.5-p…
$113,130
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Verwaltungsverband Hardheim Walldurn, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się