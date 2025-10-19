Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Uckermark
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Uckermark, Niemcy

1 obiekt total found
Mieszkanie w Tantow, Niemcy
Mieszkanie
Tantow, Niemcy
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Polski
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Uckermark, Niemcy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się