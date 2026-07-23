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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Spalt, Niemcy

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1 obiekt total found
Hot deal. Hotel and land for sale w Grossweingarten, Niemcy
Wyróżnienie Gorąca oferta
Hot deal. Hotel and land for sale
Grossweingarten, Niemcy
Powierzchnia 2 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Opis własnościTen tradycyjny hotel z dołączoną do niego restauracją zajmuje doskonałą lokali…
$1,37M
VAT
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