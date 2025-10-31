Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Samtgemeinde Hemmoor
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Samtgemeinde Hemmoor, Niemcy

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kranenweide, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Kranenweide, Niemcy
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2
$371,839
Parametry nieruchomości w Samtgemeinde Hemmoor, Niemcy

Tanie
Luksusowe
