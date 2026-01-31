Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sachsenheim, Niemcy

Dom 8 pokojów w L 1141, Niemcy
Dom 8 pokojów
L 1141, Niemcy
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
1-2 Dom rodzinny z ogrodem i oddzielnym wyposażeniem szopy i miejsca parkingowe; częściowa renowacja
$777,142
