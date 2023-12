Reussen, Niemcy

od €7,50M

115–145 m² 2

Poddaj się: 2024

Instrumenty inwestycyjne w Niemczech Domy dwupoziomowe „Modern Living” z mieszkaniami o powierzchni 115 metrów kwadratowych. m. Te dwupiętrowe domy dwupoziomowe zbudowane są z materiałów monolitycznych, bez piwnicy, z dwustopniowym dachem z nierozwiniętym poddaszem i składają się z dwóch mieszkań o powierzchni 115 metrów kwadratowych. m. Nasze domy są domami energooszczędnymi i spełniają standard KfW 55. Pierwsze piętro będzie wyposażone w hol wejściowy, toaletę dla gości z prysznicem, otwartą kuchnię, salon i jadalnię z tarasem, pomieszczenie gospodarcze / magazynowe pod ogromnymi schodami na piętro. Na drugim piętrze znajduje się łazienka z oknem, dwa pokoje dziecięce lub robocze, sypialnia i małe schody. Możesz dostać się na niedokończone poddasze na wysuwanych schodach. Ponieważ przejęcie jest przeprowadzane bezpośrednio przez dewelopera, dodatkowe prowizje maklerskie nie są pobierane. Jest to stała cena ( od 320 000,00 euro za mieszkanie w domu dwupoziomowym ), w tym działka pod klucz, bez dodatkowych kosztów, takich jak połączenie z komunikacją inżynieryjną, wykończenie, malowanie, powłoki itp. W razie potrzeby możesz kupić panele słoneczne z baterią. ( Tworzenie obiektów zewnętrznych, na przykład projektowanie krajobrazu, nie jest zapewniane przez programistę ). Dwupoziomowe domy „Modern Family” z apartamentami o powierzchni mieszkalnej 145 metrów kwadratowych. m. Te trzypiętrowe domy dwupoziomowe zbudowane są z materiałów monolitycznych, bez piwnicy, z zabudowaną podłogą na poddaszu ( o powierzchni około 28 metrów kwadratowych. m ) i składają się z dwóch mieszkań o powierzchni 145 metrów kwadratowych. m. Nasze domy są domami energooszczędnymi i spełniają standard KfW 55. Pierwsze piętro będzie wyposażone w hol wejściowy, toaletę dla gości z prysznicem, otwartą kuchnię, salon i jadalnię z tarasem, pomieszczenie gospodarcze / magazynowe pod ogromnymi schodami na piętro. Na drugim piętrze znajduje się łazienka z oknem, dwa pokoje dziecięce lub robocze, sypialnia i małe schody. Ogromne schody prowadzą na poddasze ( o powierzchni około 28 metrów kwadratowych. m ), który możesz wyposażyć zgodnie z własnymi pomysłami! Ponieważ przejęcie jest przeprowadzane bezpośrednio przez dewelopera, dodatkowe prowizje maklerskie nie są pobierane. Jest to stała cena ( od 399 000,00 euro za mieszkanie w domu dwupoziomowym ), w tym działka pod klucz, bez dodatkowych kosztów, takich jak połączenie z komunikacją inżynieryjną, wykończenie, malowanie, powłoki itp. W razie potrzeby możesz kupić panele słoneczne z baterią. ( Tworzenie obiektów zewnętrznych, na przykład projektowanie krajobrazu, nie jest zapewniane przez programistę ). Pod warunkiem, że obrazy są wizualizacjami. Zmiany są możliwe zgodnie z lokalnymi warunkami i wymaganiami. Wszystkie domy są sprzedawane bez mebli i bez wbudowanej kuchni. Oferujemy również inne projekty inwestycyjne w Niemczech, od 4 domów ( 1,2 miliona euro ) do 180 domów ( 90,0 miliona euro ). Szczegółowe informacje są dostępne na żądanie.