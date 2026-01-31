Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Niemcy
  3. Saalekreis
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Saalekreis, Niemcy

2 obiekty
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option w Wettin Lobejun, Niemcy
91,000 m² Industrial Site near Leipzig – For Sale with Leaseback Option
Wettin Lobejun, Niemcy
Powierzchnia 91 000 m²
Ten obiekt przemysłowy i logistyczny oferuje całkowitą wielkość terenu ok. 100.000 m ² z kil…
$12,02M
VAT
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Deutsch, Română
Hotel 26 m² w Merseburg, Niemcy
Hotel 26 m²
Merseburg, Niemcy
Powierzchnia 26 m²
Pokoje hotelowe w zamku w stanie federalnym Saxony- Anhalt, miasto Shkopau. Zamek XVI wieku …
$152,478
