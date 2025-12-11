Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Kreis Rendsburg Eckernforde
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kreis Rendsburg Eckernforde, Niemcy

Schlei Ostsee
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Damp, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Damp, Niemcy
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 5
$177,882
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Damp, Niemcy
Mieszkanie 1 pokój
Damp, Niemcy
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 5
Dump jest malowniczym kurortem nad Morzem Bałtyckim, łączącym piękno przyrody z nowoczesną i…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Damp, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Damp, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 5
Bezpośrednia lokalizacja na wybrzeżu Morza Bałtyckiego z plaży, przystani jachtu i sportów w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Kawalerka 1 pokój w Damp, Niemcy
Kawalerka 1 pokój
Damp, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/5
Live & Invest w Baltic Sea Resort of Damp🏖️ Exclusive New Development in Damp - Live Where O…
$218,087
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kreis Rendsburg Eckernforde.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kreis Rendsburg Eckernforde, Niemcy

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się