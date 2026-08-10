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Sklepy na sprzedaż w Regionalverband Saarbrucken, Niemcy

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2 obiekty total found
Sklep 9 700 m² w Saarbruecken, Niemcy
Sklep 9 700 m²
Saarbruecken, Niemcy
Powierzchnia 9 700 m²
hipermarket łańcuchowy z oddziałem KFC / + oddziałami dwóch innych dobrze znanych przedsiębi…
$12,79M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Sklep 9 700 m² w Saarbruecken, Niemcy
Sklep 9 700 m²
Saarbruecken, Niemcy
Powierzchnia 9 700 m²
Hypermarket sieciowy z oddziałem KFC / + oddziałów 2 innych znanych przedsiębiorstw sieciowy…
$12,90M
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