  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Nadrenia Północna-Westfalia
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

2 obiekty total found
Kawalerka 2 pokoi w Gelsenkirchen, Niemcy
Kawalerka 2 pokoi
Gelsenkirchen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Przytulny apartament typu studio z loggią i miejscem parkingowym w Gelsenkirchen (Bulmke- Hü…
$95,408
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka 2 pokoi w Gelsenkirchen, Niemcy
Kawalerka 2 pokoi
Gelsenkirchen, Niemcy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
Jasny apartament typu studio z loggią i miejscem parkingowym w Gelsenkirchen (Bulmke- Hüllen…
$83,773
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Telegram Napisz w Telegram
Parametry nieruchomości w Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy

