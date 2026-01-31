Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Markischer Kreis, Niemcy

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ludenscheid, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Ludenscheid, Niemcy
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 3/3
🏠 Przytulne 3-pokojowe mieszkanie w centrum Lüdenscheid jest doskonałą inwestycją na życie i…
$83,142
Zostaw prośbę
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ELEMENTA
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Telegram Napisz w Telegram
Parametry nieruchomości w Markischer Kreis, Niemcy

