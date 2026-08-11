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Mieszkania z garażem na sprzedaż w Landshut, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Landshut, Niemcy
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Mieszkanie 3 pokoi
Landshut, Niemcy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Piętro 8/8
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$574,408
VAT
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