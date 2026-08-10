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Sklepy na sprzedaż w Landkreis Neu Ulm, Niemcy

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2 obiekty total found
Sklep 1 000 m² w Senden, Niemcy
Sklep 1 000 m²
Senden, Niemcy
Powierzchnia 1 000 m²
Nowy supermarket sieciowy (dostawa - 2021) w Ulm z długoterminowym wynajmem. Powierzchnia c…
$4,15M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Sklep 1 000 m² w Senden, Niemcy
Sklep 1 000 m²
Senden, Niemcy
Powierzchnia 1 000 m²
Nowy supermarket łańcucha (dostawa - 2021) w Ulm z długą umową najmu.Powierzchnia całkowita:…
$4,18M
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