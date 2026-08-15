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Sklepy na sprzedaż w Landkreis Esslingen, Niemcy

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nieruchomości komercyjne
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4 obiekty total found
Sklep 800 m² w Esslingen am Neckar, Niemcy
Sklep 800 m²
Esslingen am Neckar, Niemcy
Powierzchnia 800 m²
Nowy sklep sieciowy ROSSMANN na parterze budynku mieszkalnego z długim wynajmem. Liczba mie…
$4,03M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Sklep 1 100 m² w Sielmingen, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Sielmingen, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Nowy supermarket Lidl na parterze budynku mieszkalnego z długą umową najmu (na 10 lat). Rent…
$4,84M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Sklep 1 100 m² w Sielmingen, Niemcy
Sklep 1 100 m²
Sielmingen, Niemcy
Powierzchnia 1 100 m²
Nowy supermarket Lidl na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego z długą umową najmu (na 10 l…
$4,88M
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Sklep 800 m² w Esslingen am Neckar, Niemcy
Sklep 800 m²
Esslingen am Neckar, Niemcy
Powierzchnia 800 m²
Sklep z łańcuchami Rossmann o wysokiej wydajności na przedmieściach Stuttgartu na parterze w…
$4,07M
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