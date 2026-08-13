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Mieszkania na sprzedaż w Landkreis Boblingen, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Malmsheim, Niemcy
Mieszkanie 2 pokoi
Malmsheim, Niemcy
Sypialnie 2
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobrze utrzymane 2-pokojowe mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkania,…
$371,812
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Parametry nieruchomości w Landkreis Boblingen, Niemcy

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