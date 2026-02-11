Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Niemcy
  2. Niemcy
  Komercyjne
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Kreis Recklinghausen, Niemcy

nieruchomości komercyjne
3
3 obiekty total found
Dochodowa nieruchomość 3 578 m² w Datteln, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 3 578 m²
Datteln, Niemcy
Powierzchnia 3 578 m²
Liczba kondygnacji 4
Wysoce dochodowy obiekt z dobrymi perspektywami krótkoterminowymi!1) budynek mieszkalny z 10…
$2,32M
Dochodowa nieruchomość 1 623 m² w Recklinghausen, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 1 623 m²
Recklinghausen, Niemcy
Powierzchnia 1 623 m²
Liczba kondygnacji 5
Dochód w Niemczech, w RecklinghausenNa sprzedaż dom, w centrum Recklinghausen.Dom został zbu…
$2,34M
Dochodowa nieruchomość 587 m² w Sickingmuhle, Niemcy
Dochodowa nieruchomość 587 m²
Sickingmuhle, Niemcy
Powierzchnia 587 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartament w Niemczech w 45772 MarlApartament w Marl jest na sprzedaż.Powierzchnia domu 587 …
$902,918
