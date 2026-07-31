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Domy na sprzedaż w Kreis Mettmann, Niemcy

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Ratingen, Niemcy
Dom 4 pokoi
Ratingen, Niemcy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 3
35415 Polheim- Holzheim Pokoje: 4 Powierzchnia mieszkalna ok.: 130 m ² Cena zakupu: 239 000 …
$268,682
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Parametry nieruchomości w Kreis Mettmann, Niemcy

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