Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Powiat Herford
  4. Komercyjne
  5. Dochodowa nieruchomość

Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Powiat Herford, Niemcy

Dochodowa nieruchomość Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Biura, Hale przemysłowe, 6 jednostek, możliwa obługa, pełne zażądznie w Bunde, Niemcy
Biura, Hale przemysłowe, 6 jednostek, możliwa obługa, pełne zażądznie
Bunde, Niemcy
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Witam, do sprzedania Biura, Hale przemysłowe, 6 jednostek. (500,200,300,175,175,140 m²). …
$1,16M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English, Deutsch, Polski
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się