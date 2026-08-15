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Mieszkania na sprzedaż w Hochtaunuskreis, Niemcy

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Pokoje 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie w nowym projekcie w kurorcie na przedmieściach Frankfurtu …
$1,13M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 4 pokoi w Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Mieszkanie 4 pokoi
Bad Homburg vor der Hohe, Niemcy
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne 4-pokojowe mieszkanie w nowym projekcie w kurorcie na przedmieściach Frankfurtu …
$1,22M
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Parametry nieruchomości w Hochtaunuskreis, Niemcy

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