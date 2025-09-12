Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Biznes na sprzedaż w Hesja, Niemcy

nieruchomości komercyjne
63
hotele
16
pomieszczenia biurowe
6
dochodowa nieruchomość
15
1 obiekt total found
Gotowy biznes 9 000 m² w Frankfurt nad Menem, Niemcy
Gotowy biznes 9 000 m²
Frankfurt nad Menem, Niemcy
Powierzchnia 9 000 m²
Proponowana inwestycja obejmuje 5 budynków w dobrym stanie z pomieszczeniami mieszkalnymi i …
$18,54M
Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
