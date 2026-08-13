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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kreis Herzogtum Lauenburg, Niemcy

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Escheburg, Niemcy
Mieszkanie 3 pokoi
Escheburg, Niemcy
Sypialnie 3
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 4
Trzypokojowe mieszkanie z balkonem znajduje się na trzecim piętrze budynku mieszkalnego.Cent…
$598,384
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Parametry nieruchomości w Kreis Herzogtum Lauenburg, Niemcy

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