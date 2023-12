Halle Saale, Niemcy

od €94,00M

115–145 m² 2

Poddaj się: 2024

PROJEKT W WIDOKU 180 domów (domki podwójne i tarasowe) Powierzchnia mieszkalna: ok. 115 m2 i 145 m2 Całkowita powierzchnia: 68 219 m2 Całkowita powierzchnia mieszkalna: 22 500 m2 (od 20 470 m2 do 25 810 m2, w zależności od rodzaju domu) Plac zabaw dla dzieci, Najważniejszym punktem naszych domów są okna sięgające od podłogi do sufitu od strony ogrodu, dzięki czemu pokoje są zalane światłem dziennym. Okna elewacyjne i drzwi francuskie są wytwarzane jako elementy z tworzywa sztucznego z potrójnymi szybami izolacyjnymi. Wszystkie okna elewacyjne w domu mają elektrycznie sterowane okiennice. Parapety wewnętrzne wykonane są z drewna (dąb). Zaopatrzenie w ciepło i ogrzewanie wody pitnej zapewnia pompa ciepła powietrze-woda. Podłączone ogrzewanie podłogowe zasila wszystkie salony na parterze i wyższych piętrach. Winylowe pokrycie o drewnianym wyglądzie (dąb) jest układane na pływającym jastrychu w dzikim bandażu. Wewnętrzne schody to masywne żelbetowe schody pokryte drewnianymi schodami (dąb). Przedmioty sanitarne są wykonane w kolorze białym. Używamy produktów niemieckiej marki. Ponadto łazienka na piętrze otrzymuje grzejnik na podczerwień. Domy nie są piwnicą. Pokój na dachu domów szeregowych Modern Living o powierzchni mieszkalnej 115 metrów kwadratowych nie został rozbudowany. Nowoczesne domy szeregowe o powierzchni mieszkalnej 145 metrów kwadratowych mają rozbudowane studio dachowe.