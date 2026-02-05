Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Zgorzelec, Niemcy

3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 3 200 m² w Niska, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 3 200 m²
Niska, Niemcy
Powierzchnia 3 200 m²
- Bez pośredników - Nieruchomośc komercyjne na pograniczu 59-900 (Zgorzelec/Görlitz)  - Mag…
$908,958
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Deutsch, Polski
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) w BoxbergOL Hamor, Niemcy
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Niemcy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 2
🔹 Założona placówka opieki z 56 jednostkami - 51 jednoosobowych apartamentów, 5 podwójnych a…
Cena na żądanie
Hotel 34 m² w Uhyst Spree Delni Wujezd, Niemcy
Hotel 34 m²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Niemcy
Powierzchnia 34 m²
Apartamenty w pięciopiętrowym zamku rezydencji w miejscowości Uist (godzinę jazdy od Drezna)…
$199,035
