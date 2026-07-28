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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Niemcy

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Nadrenia Północna-Westfalia
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1 obiekt total found
Bliźniak 8 pokojów w Ellweiler, Niemcy
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Bliźniak 8 pokojów
Ellweiler, Niemcy
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Oddzielny dom dla dwóch rodzin z basenem, sauną, kuchnią letnią i warsztatem - bez prowizjiC…
$1,02M
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Parametry nieruchomości w Niemcy

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
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