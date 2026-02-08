Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Budziszyn, Niemcy

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 5 000 m² w NeukirchLausitz, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 5 000 m²
NeukirchLausitz, Niemcy
Powierzchnia 5 000 m²
Budynek komercyjny na sprzedaż, położony w samym sercu gminy Neukirch (Górna Luzica) - 60 km…
$1,42M
