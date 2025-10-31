Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Niemcy
  3. Augsburg (district)
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Augsburg district, Niemcy

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 7 640 m² w Augsburg district, Niemcy
Nieruchomości komercyjne 7 640 m²
Augsburg district, Niemcy
Powierzchnia 7 640 m²
$20,87M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się