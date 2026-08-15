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Wynajem długoterminowy will w Telavi Municipality, Gruzja

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1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Kisiskhevi, Gruzja
Willa 3 pokoi
Kisiskhevi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Premia dwupiętrowa willa jest dostępna do wynajęcia, zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie …
$3,500
za miesiąc
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