Batumi, Gruzja

od €52,154

34–66 m² 10

Poddaj się: 2025

LCD Picturesque Novotel. Pokoje hotelowe Lokation 7 km od Batumi ( w kierunku Mahinjauri ) 20 minut spacerem od Ogrodu Botanicznego Batumi i słynnego Zielonego Przylądka « », Parku Narodowego Mtirala. 10 minut jazdy do centrum Batumi. 20 m od morza Koniec budowy: koniec 2025 r 2 budynki A i B 13 pięter Apartamenty o powierzchni 33,3 m2-159,8 m2 Apartamenty są sprzedawane bez naprawy i z naprawą « » ( Blok B ). Kompleks położony jest na cichym przedmieściu Batumi. Możesz cieszyć się niesamowitymi widokami na morze i góry. Ogólna klimatyzacja, jak we wszystkich hotelach. Nieruchomości można wykorzystać do uzyskania pasywnego dochodu z wynajmu, który wynosi średnio 15% rocznie. Możesz mieszkać 3 tygodnie w roku we własnym mieszkaniu. Leasing firmy zarządzającej. Przychody z wynajmu: 60% – dla właściciela, 40% – UK. INFRASTRUKTURA: recepcja, restauracja, panoramiczny bar na dachu, prywatna plaża i leżaki, basen na dachu, SPA, centrum fitness, sklepy marki, parking podziemny, ogród Rata – 24 miesiące. Płatność za pomocą kryptowaluty jest możliwa. Cena bez napraw. Naprawa 800 $ / m2 Jeśli weźmiesz go natychmiast po naprawie, otrzymasz ratę. Płacąc za naprawy pod koniec budowy kompleksu, nie będzie planu ratalnego za naprawy. Klient musi zapłacić za naprawy od firmy 6 miesięcy przed zakończeniem projektu, ten element jest określony w umowie.