Cube in Batumi

Batumi, Gruzja

od €40,041

61 m² 1

Poddaj się: 2024

"„ZARUBEAL NIERUCHOMOŚCI 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać BEZPŁATNY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Kompleks mieszkaniowy premium Royal Residence, położony przy New Boulevard w centrum Batumi, 100 metrów od morza. Royal Residence to nowoczesny 20-piętrowy nowy budynek w minimalistycznym stylu. Podczas budowy obiektu zastosowano wysokiej jakości materiały środowiskowe o wysokim poziomie hałasu i izolacji termicznej. Apartamenty zostały wyposażone w wykończoną dekorację wnętrz 1 - 2 pokoi i studiów o powierzchni 33,9 – 69,6 m2. Wysokość sufitu — 3 m. Apartamenty dysponują otwartym balkonem z widokiem na morze i góry. Każdy apartament ma funkcjonalne układy i panoramiczne widoki z tarasów. Terytorium kompleksu jest całkowicie zagospodarowane. Kompleks znajduje się obok różnych infrastruktur, w odległości spaceru, takich jak: park (, promenada, meczet, sklepy, instytucje edukacyjne, instytucje medyczne, restauracje, kawiarnie, salony piękności. ) Apartament Royal Residence można kupić zarówno na inwestycję, jak i na pobyt stały. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!