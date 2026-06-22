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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

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Agencja
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
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Agencja
Zvezda
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Русский
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Kawalerka 1 pokój w Batumi, Gruzja
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Agencja
FA real estate
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Agencja
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SUMMER *The apartment is located in Batumi, New Boulevard, 700 m from the sea, 1 km from the…
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Agencja
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Parametry nieruchomości w Mccheta-Mtianetia, Gruzja

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