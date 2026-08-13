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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lentekhi Municipality, Gruzja

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Kutaisi — Tsqaltubo — Tsageri — Lentekhi — Lasdili, Gruzja
Dom 5 pokojów
Kutaisi — Tsqaltubo — Tsageri — Lentekhi — Lasdili, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 310 m²
Piętro 3/3
# 19236529Willa, położona u podnóża Stary Planina, wśród zieleni i pięknej przyrody, w ekolo…
$199,803
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Parametry nieruchomości w Lentekhi Municipality, Gruzja

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