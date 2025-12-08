Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Lanchkhuti Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Lanchkhuti Municipality, Gruzja

1 obiekt total found
Dom 7 pokojów w Lanchkhuti, Gruzja
Dom 7 pokojów
Lanchkhuti, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 373 m²
Liczba kondygnacji 2
2- piętrowy nowo zbudowany dom prywatny w Grigoleti, położony na 396 m2 ziemi, powierzchnia …
$250,000
Parametry nieruchomości w Lanchkhuti Municipality, Gruzja

