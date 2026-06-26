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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Kobuleti, Gruzja

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kawalerki
15
1 pokojowe
25
2 pokojowe
12
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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 8/28
Wellness Resort Swiss Clinic 5 *20% zaliczki = 12,200 USDStudio 35 m2 - 61,000 USD1 sypialni…
$24,797
VAT
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