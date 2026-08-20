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Domy Szeregowe w Kobuleti Municipality, Gruzja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Chakvi, Gruzja
Szeregowiec
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Opis przedmiotu: Ten nowoczesny dom oferuje atrakcyjne połączenie prywatności, komfortu i zr…
$246 326
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Szeregowiec 6 pokojów w Kobuleti, Gruzja
Szeregowiec 6 pokojów
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Liczba kondygnacji 2
Royal Residence Botanico jest elitarną nieruchomością inwestycyjną w miejscowości Chakvi, kt…
$205 000
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Parametry nieruchomości w Kobuleti Municipality, Gruzja

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