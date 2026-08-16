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Wynajem długoterminowy studiów w Kobuleti Municipality, Gruzja

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Tsikhisdziri, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Tsikhisdziri, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/12
Nowe studio do wynajęcia w kompleksie Bamboo Beach.Umowa na 6-12 miesięcy, płatność początko…
$600
za miesiąc
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