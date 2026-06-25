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Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Makhinjauri, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Makhinjauri, Gruzja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
# Apartament na rok2 + 1 za 820 dolarówmahinjauri100 kw.9 piętroOgrzewanie centralne2 sypial…
$820
za miesiąc
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Agencja
Estate Batumi Jylia
Języki komunikacji
Русский
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