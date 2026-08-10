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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Keda Municipality, Gruzja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Kokotauri, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kokotauri, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5
$63,000
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Parametry nieruchomości w Keda Municipality, Gruzja

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