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Domy Szeregowe w Guria, Gruzja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Shekvetili, Gruzja
Szeregowiec
Shekvetili, Gruzja
Powierzchnia 455 m²
Na sprzedaż duży dom na pierwszej linii morza w Shekvetili 🏖️🏠📍 Rozmieszczenie: Shekvetili, …
$370,000
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Agencja
FA real estate
Języki komunikacji
Русский
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Parametry nieruchomości w Guria, Gruzja

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