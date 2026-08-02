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Wynajem domów wolnostojących na jeden dzień w Guria, Gruzja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Shekvetili, Gruzja
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Dom wolnostojący 4 pokoi
Shekvetili, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy do wynajęcia przestronny dwupiętrowy domek w najbardziej malowniczej okolicy Shekv…
$250
za noc
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